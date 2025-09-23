پخش زنده
در نخستین روز سال تحصیلی جدید بیش از ۲۳۱ هزار دانش آموز در استان زنجان راهی مدرسه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مراسم رسمی بازگشایی مدارس استان زنجان با حضور مسئولان استانی در مدرسه شاهد زینبیه شهر زنجان برگزار شد.
بیش از یک هزار مدرسه با ۱۰ هزار کلاس درس پذیرای دانش آموزان زنجانی است.
استاندار زنجان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و روز اول مهر، با تاکید بر اهمیت نقش دانشآموزان در ساختن آینده استان و کشور، گفت: آیندهسازی دانشآموزان باید بهعنوان اولویت اصلی همه مسئولان و خانوادهها قرار گیرد.
وی افزود: دانشآموزان امروز، مدیران و پیشگامان فردای جامعه هستند و لازم است با فراهمکردن محیطی سالم، امن و پرانگیزه، زمینه شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم کنیم.