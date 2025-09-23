پخش زنده
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد گفت: همزمان با شروع سال تحصیلی فعالیت اتوبوسهای شهری از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد میرزاییان با اشاره به اهمیت هماهنگی ناوگان حملونقل عمومی با آغاز سال تحصیلی گفت: اول مهرماه فعالیت اتوبوسها در سطح شهر از ساعت ۶:۳۰ صبح شروع شد تا رفت و آمد دانشآموزان، معلمان و شهروندان بدون مشکل انجام شود.
وی افزود: حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در تمامی خطوط فعال هستند و تلاش شده تا سرویسدهی منظم و منسجم به شهروندان ارائه شود.
میرزاییان از شهروندان خواست که برای سهولت در تردد و رعایت نظم در استفاده از اتوبوسها، برنامهریزی مناسب داشته باشند و از ابتدای صبح نسبت به استفاده از ناوگان عمومی اقدام کنند.