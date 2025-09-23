پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محسن اردکانی مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: ما در معقوله آب با سه بحث تامین، توزیع و مصرف آن روبرو هستیم و همچنین در مدیریت مصرف آب موضوع قانون و استفاده از لوازم کاهنده مطرح است و موضوع فرهنگ یک امر مهم و می تواند در این زمینه مهم باشد.
وی با اشاره به برگزاری پویش های صرفهجویی در حوزه آب افزود: امسال هم این پویش با همکاری پلیس راهور تحت عنوان آب،برق و کلاه ایمنی که هر سه ضامن بقا و سلامتی با حضور وزیر نیرو در مدارس آغاز می شود، همچنین در کنار این پویش ها مسابقاتی خواهیم داشت تا بتوانیم فرهنگ بهینه مصرف آب و برق را به دانش آموزان انتقال دهیم.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران بهترین کار برای عبور از بحران آب ایجاد فرهنگ مصرف بهینه آب و برق دانست که جبران ناترازی ها خواهد شد.
اردکانی بیان کرد: همچنین هموطنان میتوانند با ارتباط با شماره ۱۲۲ و سپس بعداز هماهنگی با آنان لوازم کاهنده را نصب کنند و هزینه این لوازم به صورت اقساط ۱۲ ماهه در قبوض پرداختی آنان لحاظ میشود؛ و نصب این لوازم کاهنده رایگان است.
اردکانی گفت: با نصب لوازم کاهنده حداقل بین ۳۰ تا 50 درصد در مصرف آب صرفه جویی میشود
مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران اضافه کرد: در سال آبی گذشته خشک ترین خشکسالی قرن را سپری کردیم و از امروز وارد سال آبی جدید شده ایم و طبق پیش بینی سازمان هواشناسی پاییز خشکی را خواهیم داشت.