نمایشگاه هفته دفاع مقدس در تیپ ۲۱ امام رضا (ع) نیشابور در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده تیپ ۲۱ زرهی امام رضا (ع) گفت: در این نمایشگاه، علاوه بر پرداختن به هشت سال دفاع مقدس، به دلاوریهای رزمندگان در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز پرداخته شده است.
سرهنگ پاسدار حسینی ادامه داد: این نمایشگاه در چند بخش برنامهریزی شده که شامل نمایش تجهیزات نظامی و رزمی بهروز، تجهیزات تخصصی مانند تخریب، جنگ نوین و جنگال است. همچنین غرفه ای نیز به مسائل بصیرتی و فرهنگی اختصاص داده شده است.
وی گفت: این نمایشگاه تا هفتم مهرماه ادامه دارد. ساعت بازدید نیز صبحها از ساعت ۸ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۲ است.