به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رئیس کل دادگستری گلستان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: پیروزی و مقاومت ما در جنگ تحمیلی دوم يعنی جنگ ۱۲ روزه، محصول تجارب رزمندگان مسلح کشور در دفاع مقدس بود.

حیدر آسیابی با بیان این که هنوز ابعاد جنگ ۱۲ روزه کاملا تبیین نشده است افزود: این جنگ، جنگ استکبار جهانی با مباشرت رژیم صهیونیستی و با پشتیبانی کامل نظامی آمریکا و ناتو بود که با جانفشانی شهدا و نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم پیروز شدیم.

وی ادامه داد: همانطور که در دفاع مقدس فرماندهان زیادی به فیض شهادت نائل آمدند در جنگ ۱۲ روزه نیز فرماندهان بزرگی به شهادت رسیدند اما با تدابیر فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری، بلافاصله فرماندهان توانمند دیگری معرفی شدند.

سردار اتراچالی از فرماندهان دوران دفاع مقدس هم در این مراسم با بیان خاطراتی از دفاع مقدس هشت ساله ، با اشاره به نقش دستگاه قضا در روزهای جنگ دوازده روزه گفت: آرامش و امنیتی که در استان وجود داشت مرهون اقدامت دستگاه قضایی بود.

اتراچالی با اشاره به نقش دستگاه قضا در توسعه استان افزود: امروز تمام گره گشایی توسعه استان با کمک دستگاه قضایی امکان پذیر شده است و نقش دادگستری در توسعه زیرساخت های استان خیلی مهم است .

در نمایشگاه دادگستری استان یادمان شهدای دفاع مقدس ، شهدای مدافع حرم و شهدای جبهه مقاومت و دستاوردهای دفاعی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه به مدت ده روز در ورودی ساختمان دادگستری کل استان در خیابان دانشجو برپاست و صبح ها در ساعت اداری پذیرای علاقمندان است.

دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی و دوازده روزه، عطر افشانی گلزار شهدا، دیدار با جانبازان دفاع مقدس و ارائه مشاوره های حقوقی در مساجد سراسر استان از دیگر برنامه های دادگستری گلستان در هفته دفاع مقدس است.