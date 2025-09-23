پخش زنده
مهلت ثبتنام در دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۳ مهرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان افزود: مهلت ثبتنام در دورههای کاردانی فنی، کاردانی حرفهای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز ۵ شنبه ۳ مهرماه به عنوان آخرین فرصت تمدید شد.
آقابابایی افزود: مهلت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و پیشنهاد میشود داوطلبان ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش و اطلاعیههای مربوط، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.
وی گفت: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبتنام و انتخاب کدرشته محلهای تحصیلی اقدام نکردهاند، میتوانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.