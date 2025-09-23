راه اندازی کلینیک روانشناسی در بیمارستان حافظ
سرپرست مدیریت بیمارستان حافظ از راه اندازی کلینیک روانشناسی در این بیمارستان، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس
، «کاظم شعبانی» سرپرست مدیریت بیمارستان حافظ گفت: در راستای ارتقاء سلامت روان جامعه و پاسخگویی به نیازهای تخصصی مراجعان، کلینیک روانشناسی بیمارستان حافظ راه اندازی شد.
او افزود: این کلینیک با بهره گیری از کادر درمانی با تجربه در زمینه روانشناسی، آماده ارائه خدمات تخصصی در حوزههای مختلف از جمله درمان اختلالات روانی (افسردگی، اضطراب، وسواس، حملات پانیک)، مشاوره پیش و پس از ازدواج، خانواده درمانی و حل تعارضات زناشویی است.
او ادامه داد: در این کلینیک همچنین خدمات ویژهای از جمله درمان بیش فعالی، پرخاشگری، شب ادراری، و مشکلات رفتاری به همراه انجام تستهای روانشناختی مانند هوش، تمرکز، اضطراب، استعدادیابی و سنجش مهارتهای رشدی از بدو تولد تا ۶ سالگی، ویژه کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.