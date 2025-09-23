استاندار خراسان رضوی در این آیین که جمعی از مسئولان کشوری و استان خراسان رضوی هم حضور داشتند، گفت: رییس جمهور نگاه ویژه‌ای به شکوفایی حوزه تعلیم و تعلم و توسعه فضا‌های آموزشی دارد و توجه به حوزه آموزش و پرورش، یکی از مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم است.

غلامحسین مظفری با ابراز امیدواری از حمایت خیرین برای رفع نیاز‌های آموزشی استان در سال تحصیلی جدید، افزود: فضای فیزیکی مناسب و استاندارد برای دانش آموزان یک ضرورت است.

او همچنین اعلام کرد: کارگروه مشورتی آموزش و پرورش با حضور نخبگان باانگیزه در خراسان رضوی شکل گرفته و دستاورد‌های خوبی را به همراه داشته است.

حذف مدارس کانکسی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی هم در این آیین با بیان این‌که بهار تربیت و تعلم با آغاز هفته دفاع مقدس همزمان و متبرک شده است، افزود: تا پایان سال آینده همه مدارس کانکسی و تخریبی خراسان رضوی نوسازی خواهد شد.

مصطفی اسدی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۱۳ کلاس درس به فضا‌های آموزشی تایباد افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ چهار زنگ نماز، ایثار و شهادت، بازگشایی مدارس و عشایر در خراسان رضوی نواخته خواهد شد.

نواخته شدن زنگ بازگشایی مدارس عشایر

در اولین روز مهر، زنگ بازگشایی مدارس عشایری کشور هم با حضور «رضوان حکیم زاده» معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در تایباد نواخته خواهد شد.

برگزاری شورای آموزش و پرورش استان از دیگر برنامه سفر استاندار خراسان رضوی به تایباد است.

شهرستان تایباد ۳۷ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد و در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.