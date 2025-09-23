به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در متن پیام استاندار لرستان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

طلیعه بهار دانش و آغاز سال تحصیلی جدید و تقارن آن با هفته دفاع مقدس در یکی از مهمترین برهه‌های حیات انقلاب اسلامی، نویدبخش فصل جدیدی از شور و تلاش برای تدوین مسیر تعلیم و تربیت و پرورش نسلی متعهد، با انگیزه و خلاق است.





در این راستا بهبود مستمر کیفیت و توسعه و تجهیز فضا‌های آموزشی استان بانگاه ویژه به رویکرد مهم دولت چهاردهم در تحقق عدالت آموزشی و ایجاد بستر‌های خلاقیت و نوآوری به منظور تربیت نسلی مسلط و پویا برای مواجهه با پیچیدگی‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و فناوری، اولویتی مهم برای حوزه تعلیم و تربیت است.





بی‌شک در کنار توسعه بنیان‌های دانشی و زیرساخت‌های علمی، توجه ویژه به ارزش‌های اخلاقی و انسانی برای آماده‌سازی نسلی حقیقت جو، عدالت‌خواه، وطن دوست و ظلم ستیز، منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی در جهان، نیازمند طراحی، برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های ویژه مسولان، معلمین و کلیه کارگزاران نظام آموزشی است و قطعا استان لرستان نیز در این مسیر همچون همیشه با تکیه بر توان و تعهد جامعه فرهنگیان و خانواده‌های دانش‌آموزان این دیار، در این مسیر گام بر می‌دارد.





در آغاز این راه از درگاه خداوند متعال برای کلیه مدیران و معلمان ارجمند که راهبران اصلی نظام تعلیم و تربیت و عهده‌دار رسالت خطیر انبیا هستند، توفیق روزافزون و برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان این مرز پرگهر، موفقیت، سربلندی و عاقبت بخیری، مسألت می‌نمایم.