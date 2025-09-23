به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی سرپوشیده بوکان که باحضور مسئولین در امیرآباد این شهرستان برگزار شد، گفت: عملیات احداث این سالن که زمین آن اهدایی شهرداری بوکان به میزان ۱۰۷۵ متر مربع در پارک شیخی امیرآباد است ، با اعتبار اولیه ۲۳ میلیارد تومان آغاز می شود.



پیمان آرامون افزود: درسال جاری مبلغی بالغ بر۶۸میلیارد تومان برای اجرای ۸طرح در آذربایجان غربی تخصیص یافته است که احداث سالن ورزشی سرپوشیده بوکان بااعتباراولیه ۲۳میلیاردتومان، یکی ازاین طرح‌ها است وپیش بینی می‌شود تا یک سال دیگربه اتمام برسد.

دکترقسیم عثمانی نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی، دراین مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گفت:باید با اجرای برنامه‌های ویژه در هفته دفاع مقدس، یاد شهدای دفاع مقدس را گرامی بداریم که با جانفشانی واهدا خون خود در مقابل ظلم ایستادگی کردندومیهن را با فدا کردن جان خود ازگزنددشمن حفظ کردند.

دکتر عثمانی بر تسریع در اتمام طرح تاکید کرد و افزود:امید است که با اتمام این طرح جوانان ورزشکار بتوانند ازاین ظرفیت ایجاد شده از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی به نحو شایسته استفاده کنند.

وی درادامه اظهارداشت:اجرای اینگونه طرح های ورزشی باعث صرفه جویی در هزینه‌های درمانی در آینده و همچنین باعث پیشگیری از بسیاری ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد.

خشایارصنعتی فرماندار بوکان نیز دراین مراسم گفت: با بهره برداری از این طرح در زمان مقرر گام دیگری به تعادل بخشی برخورداری از سرانه‌های ورزشی در مناطق بوکان نزدیک خواهیم شد. با شتاب بخشی به طرح های عمرانی در شهر‌ها روستا‌های بوکان و تحقق اهداف چهارساله امیدواریم در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به وضعیت مطلوبی در زمینه تحقق اولویت‌ها و برخورداری از سرانه‌های آبادانی دست یابیم.

احداث اتوبان سقزـبوکان و بوکان- میاندوآب ،نهایی سازی مطالبات متقاضیان مسکن ملی،طرحهای بازآفرینی شهرستان ،مشکلات مناطق حاشیه نشین ، طرح مهم ورودی بوکان از مسیر ناچیت ،اقدامات انجام شده درزمینه راه‌های روستایی ،تامین قیر رایگان برای طرحهای راه سازی روستایی ازجمله مسائل، مشکلات و نیاز‌های مردم شهرستان است، که فرماندار بوکان به آنها اشاره کرد وخواهان اعتبار و پیگیری از سوی مسئولین استان شد.