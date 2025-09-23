به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در دومین روز از هفته دفاع مقدس و در حاشیه پیش راه اندازی خط تولید ایزوپروپانول (IPA) شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان، ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مارون با دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح آغاز شد.

این نیروگاه با سرمایه‌سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون دلاری به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع‌های نیروگاهی صنعت پتروشیمی در کشور محسوب می‌شود که دارای شبکه ذخیره ساز انرژی است.

ساخت این نیروگاه در نقطه مهم و قابل توجهی از کشور با بیشترین ساعات آفتابی همراه با دمای متعادل و هوای پاک صورت گرفته است که اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم ۱۲۰۰ نفر در دوران ساخت پروژه (۱۶ماه) را به همراه دارد.

درآمد سالانه ۲۰ میلیون دلاری با سود عملیاتی بیش از ۹۵ درصد و بازگشت سرمایه ۳ ساله از نکات حائز اهمیت این نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی است.

این آیین با حضور امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دکتر سعید صادقی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا)، جمعی از مسئولان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، امین امرایی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی مارون در شهرک صنعتی رازی به صورت ویدیو کنفرانس اجرا شد.