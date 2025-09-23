استاندار هم رقابت سالم و قانون‌مداری در مدارس را بستری برای رشد و بالندگی دانش‌آموزان دانست و بر لزوم برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی برای تقویت مهارت گفت‌و‌گو و تبادل نظر تأکید کرد.

نوذری همچنین با یادآوری ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی قزوین و تأثیرگذاری آن در سطح ملی، به ویژه با اشاره به شهید حاجی‌زاده به عنوان یک فرمانده موفق، خواستار ادامه مسیر فرهیختگی در این استان شد.

وی بر اهمیت تکریم جایگاه والدین و معلمان به عنوان ارکان تربیتی و ماندگاری این حرمت‌ها در ذهن و جان تأکید کرد و دوران دفاع مقدس را یادآور شد که ایران در برابر ائتلافی جهانی ایستادگی کرد.

اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با اشاره به وقوع اتفاقات مبارک در استان و افزایش ۲.۵ درصدی رتبه‌های برتر نسبت به سال گذشته، چشم‌انداز ۴ ساله آموزش و پرورش قزوین را قرار گرفتن در جمع ۵ استان برتر کشور عنوان کرد.

اصغری با بیان اینکه علم و برنامه‌محوری در دستور کار قرار دارد، تحول‌خواهی را از سیاست‌های اصلی برشمرد و همدلی را عامل مهمی برای تحقق این اهداف دانست.



در پایان مراسم از دو کتاب از مدرسه تا معراج و دلنوشته‌های دانش آموزان از جنگ ۱۲ روزه رونمایی شد.