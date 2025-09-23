طنین زنگ ایثار و مقاومت در استان قزوین
صبح امروز، با نوای دلنشین زنگ ایثار و مقاومت که در جایجای مدارس استان به صدا درآمد، فصل جدیدی از شور و شکوفایی در فضای تعلیم و تربیت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور پرشور مسئولین استانی و شهرستانها، آیین بازگشایی مدارس در فضایی آکنده از امید و نشاط برگزار شد و حدود ۲۵۰ هزار دانشآموز با شور و شوق راهی مدارس شدند.
این مراسم به صورت نمادین در مدرسه شهیدان شالباف فزوین با حضور مسئولان استان برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم، دانشآموزان را سرمایههای اصلی کشور و یاران مسیر پیشرفت معرفی کرد و گفت: ما نزدیک قله هستیم و این گامهای باقیمانده را باید با کمک شما دانشآموزان طی کنیم.
استاندار هم رقابت سالم و قانونمداری در مدارس را بستری برای رشد و بالندگی دانشآموزان دانست و بر لزوم برگزاری کرسیهای آزاداندیشی برای تقویت مهارت گفتوگو و تبادل نظر تأکید کرد.
نوذری همچنین با یادآوری ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی قزوین و تأثیرگذاری آن در سطح ملی، به ویژه با اشاره به شهید حاجیزاده به عنوان یک فرمانده موفق، خواستار ادامه مسیر فرهیختگی در این استان شد.
وی بر اهمیت تکریم جایگاه والدین و معلمان به عنوان ارکان تربیتی و ماندگاری این حرمتها در ذهن و جان تأکید کرد و دوران دفاع مقدس را یادآور شد که ایران در برابر ائتلافی جهانی ایستادگی کرد.
اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با اشاره به وقوع اتفاقات مبارک در استان و افزایش ۲.۵ درصدی رتبههای برتر نسبت به سال گذشته، چشمانداز ۴ ساله آموزش و پرورش قزوین را قرار گرفتن در جمع ۵ استان برتر کشور عنوان کرد.
اصغری با بیان اینکه علم و برنامهمحوری در دستور کار قرار دارد، تحولخواهی را از سیاستهای اصلی برشمرد و همدلی را عامل مهمی برای تحقق این اهداف دانست.
در پایان مراسم از دو کتاب از مدرسه تا معراج و دلنوشتههای دانش آموزان از جنگ ۱۲ روزه رونمایی شد.