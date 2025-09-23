تعیین اعضای هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراها در خراسان رضوی
اعضای هیات عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان رضوی تعیین و معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: «علی آذری»، نماینده مردم شهرستانهای قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس، «علیاصغر نخعیراد»، نماینده مردم مشهد و کلات به عنوان نایبرییس و «حسین محمدزاده»، نماینده مردم درگز در مجلس نیز به عنوان سخنگوی هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراها تعیین شدند.
علی اصغر نخعیراد افزود: «احمد جاویدفر» نیز به عنوان دبیر هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان رضوی معرفی شد.
وی بیان کرد: مطابق قانون مجلس شورای اسلامی، این هیات نظارت بر حسن اجرای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بر عهده دارد و بر این اساس، اعضای آن، با رای مجمع نمایندگان استان، بر اجرای انتخابات شوراها در خراسان رضوی نظارت میکنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هیات نظارت بر انتخابات شوراها از دیروز (۳۱ شهریورماه) کار خود را به صورت رسمی آغاز کرده است، گفت: پیش از این، هیات نظارت انتخاب شده بود، اما به دلیل تغییر زمان انتخابات شوراها، اعلام و معرفی اعضا در این هفته انجام شد.
براساس اعلام معاونت سیاسی استانداری خراسان رضوی، مطابق آخرین اطلاعات واحدهای شهری و روستایی، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از دو هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی استان برگزار میشود.