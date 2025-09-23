به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز شور هیجانی همچون نوروز در سطح جامعه حکم فرما شده و مسئولان تعلیم و تربیت مدارس را برای آماده سازی سالتحصیلی جدید مهیا کردهاند.
مهدی نیکفر افزود: در جنگ ۱۲ روزه همه دنیا در مقابل عزتمندی و مقاومت ملت ایران متحیر شدند.
وی اظهار کرد: امروز دانش آموزان و معلمان بیش از هر زمان دیگری تلاش میکنند به قله افتخارات برسند، چون میدانند که سلطه گران تلاشها کردند تا برای ما ممانعت ایجاد کنند و پیشرفت ایران برای آنها زجر آور است.
مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: آنان میخواستند مانع پیشرفت ملت ایران شوند و دانشمندان و دانش آموزان ما را هدف قرار دادند.
نیکفر بیان کرد: گوهر کشور ایران دانش آموزان و آینده سازان این مرز و بوم هستند و دانشمندان آینده کشور در بین این دانش آموزان نشستهاند.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز گفت: هزینه در امر تعلیم و تربیت سرمایه گذاری برای تعالی و پیشرفت کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی بیان کرد: دانشآموزان سرمایههای اصلی آینده ایران هستند و شکوفایی استعدادهای آنان همانند استخراج طلا و نقره از معادن، نیازمند علم، آگاهی و برنامهریزی دقیق است.
وی افزود: خداوند انسانها را با استعدادهای گوناگون آفرید و همین تنوع ظرفیتها سرچشمه رشد و تعالی جوامع است و مردم همانند معادن هستند، معادنی که در ظاهر خاک و سنگاند، اما در درون خود گنجینههایی گرانبها نهفته دارند، نظام تعلیم و تربیت نیز ماموریت دارد این گوهرهای پنهان را کشف و پرورش دهد.
امام جمعه خرماباد با اشاره به اینکه سال تحصیلی جدید آغاز شده و در لرستان، ۳۶۴ هزار دانشآموز دختر و پسر در بیش از ۱۸ هزار کلاس درس حاضر میشوند، اظهار کرد: فقط در مقطع نهم به دهم، بیش از ۲۷ هزار دانشآموز ارتقا یافتهاند که حدود هفت هزار نفر از آنان در شهر خرمآباد تحصیل میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی تأکید کرد: این جمعیت عظیم، همان سرمایههای ملی هستند که استعدادهای درخشانشان روزی در عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی، نام ایران را بر بام جهان قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که خاستگاه هر پیشرفت علمی و فناوری در دل آموزشوپرورش میجوشد.
نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: همه ما باید در برابر تلاش دانش آموزان تعظیم کنیم و بدانیم هر اعتباری که در این حوزه اختصاص یابد هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است که چندین برابر بازدهی خواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی بیان کرد: این مسیر نیازمند همکاری همگانی است و دولت و ملت، خیران و نیکوکاران باید پا به پای هم برای ارتقای آموزش و پرورش تلاش کنند، چرا که همانگونه که پیامبر (ص) فرمودند، اگر طلا و نقره شناسایی نشود، از ارزش آن غافل میمانیم.
وی افزود: کشف و شکوفاسازی استعدادها نیازمند علم، آگاهی و برنامهریزی دقیق است تا در پرتو دین و دانش، تعالی فرهنگی، علمی و معنوی جامعه محقق شود.
امام جمعه خرمآباد بیان کرد: دختران و پسران امروز، آیندهسازان فردای این سرزمین هستند و همانطور که شهدا، ایثارگران و دانشمندان ما با بهرهگیری از فرصتها توانستند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند، امروز نیز رسالت بزرگ شما دانشآموزان، استفاده بهینه از زمان و توان خود در مسیر علم و معنویت است.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی گفت: هفته دفاع مقدس یادآور آن است که ملت ایران با انسجام و همبستگی توانست در برابر دشمنان و تجزیهطلبان ایستادگی کند و این پیام روشن امروز هم صادق است، چه میدان نبرد سخت باشد، چه عرصه تحریم و فشارهای بینالمللی. تنها با همبستگی ملی و بهرهگیری از استعدادهای جوان میتوان دشمن را در هر میدان شکست داد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان نیز در این آیین با اشاره به اینکه نسبت زنگ مهر و مقاومت برگرفته از اندیشه بالایی است، گفت: مهر نماد سازندگی، امید، بالندگی و مقاومت و نماد پایداری و ایثار است.
سید عیسی سهرابی افزود: این ۲ واژه بال پرواز کشور هستند اگر نبود مقاومت جوانان غیور نیروهای مسلح کشور امروز این زنگ و آرامش در مدارس و کشور حکم فرما نبود.
وی اظهار کرد: مهر و مقاومت برای استمرار و عزت کشور و توسعه و تعالی کشور ضرورت دارند، امروز همزمان با سراسر کشور زنگ مهر و مقاومت نواخته میشود و ۶ هزار و ۸۰۰ نفر در دستگاه تعلیم و تربیت شبانه روز پیگیر ستاد پروژه مهر بودند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: امروز ۳۶۴ هزار دانش آموز با فراغ بال در چهار هزار و ۷۰۰ مدرسه در قالب ۱۸ هزار و ۲۰۰ کلاس درس مشغول تحصیل میشوند.
سهرابی افزود: ارتقای آموزش و پرورش اولویت اصلی دولت چهاردهم است و سند تحول بنیادین با جدیت تمام پیگیری میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: امسال همه ما باید در بعد نشاط اجتماعی و شاخصهای تعلیم و تربیت گام برداریم تا دانش آموزان ما به تعالی و بالندگی برسند.
سهرابی در پایان بر کرامت و عزت معلمان در راستای تربیت دانش آموزان موفق و تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد.