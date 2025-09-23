به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این خط تولید با ظرفیت سالانه ۴۰ هزار تن، به طور کامل با دانش بومی و با استفاده از ۹۰ درصد تجهیزات داخلی راه اندازی می‌شود.

با بهره‌برداری از این طرح، ایران برای نخستین بار در جایگاه تنها تولیدکنندگان رسمی IPA در خاورمیانه قرار می‌گیرد و توانایی تأمین بازار رو به رشد این محصول در منطقه را به دست می‌آورد.

ایزوپروپانول یک محصول استراتژیک در صنایع دارویی، پزشکی، میکرو الکترونیک و شیمیایی است که سالانه حدود ۲۵ هزار تن از آن در ایران مصرف می‌شود و تاکنون بخش عمده نیاز کشور از چین، کره‌جنوبی و هند وارد می‌شد.

با راه‌اندازی این واحد، نیاز داخلی به طور کامل تأمین و امکان صادرات به کشور‌های منطقه خلیج فارس و آسیای میانه نیز فراهم شده است و علاوه بر صرفه‌جویی ارزی معادل ۳۵ میلیون دلار در واردات، سالانه بیش از ۹۰میلیون دلار درآمد برای کشور ایجاد می‌کند.

شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان با سرمایه‌گذاری پتروشیمی مارون و بخش خصوصی، به‌عنوان بازوی مکمل در راهبرد توسعه صنایع پایین‌دستی هلدینگ کوثر صنعت پارسیان تأسیس شده و هدف آن توسعه زنجیره محصولات مشتق‌شده از الکل‌ها، آمین‌ها، استر‌ها و اتوکسیلات‌ها است.

این شرکت حلقه‌ای تخصصی در مسیر تولید محصولات پیچیده‌تر شیمیایی با فناوری بالا محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز داخل، ظرفیت صادراتی ایران را در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند.