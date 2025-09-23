پخش زنده
با حضور امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع؛ پیش راه اندازی خط تولید ایزوپروپانول در واحد پتروشیمی آرمان سپاهان ایران تنها تولیدکننده IPA در خاورمیانه در شهرک رازی شهرضا آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این خط تولید با ظرفیت سالانه ۴۰ هزار تن، به طور کامل با دانش بومی و با استفاده از ۹۰ درصد تجهیزات داخلی راه اندازی میشود.
با بهرهبرداری از این طرح، ایران برای نخستین بار در جایگاه تنها تولیدکنندگان رسمی IPA در خاورمیانه قرار میگیرد و توانایی تأمین بازار رو به رشد این محصول در منطقه را به دست میآورد.
ایزوپروپانول یک محصول استراتژیک در صنایع دارویی، پزشکی، میکرو الکترونیک و شیمیایی است که سالانه حدود ۲۵ هزار تن از آن در ایران مصرف میشود و تاکنون بخش عمده نیاز کشور از چین، کرهجنوبی و هند وارد میشد.
با راهاندازی این واحد، نیاز داخلی به طور کامل تأمین و امکان صادرات به کشورهای منطقه خلیج فارس و آسیای میانه نیز فراهم شده است و علاوه بر صرفهجویی ارزی معادل ۳۵ میلیون دلار در واردات، سالانه بیش از ۹۰میلیون دلار درآمد برای کشور ایجاد میکند.
شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان با سرمایهگذاری پتروشیمی مارون و بخش خصوصی، بهعنوان بازوی مکمل در راهبرد توسعه صنایع پاییندستی هلدینگ کوثر صنعت پارسیان تأسیس شده و هدف آن توسعه زنجیره محصولات مشتقشده از الکلها، آمینها، استرها و اتوکسیلاتها است.
این شرکت حلقهای تخصصی در مسیر تولید محصولات پیچیدهتر شیمیایی با فناوری بالا محسوب میشود که علاوه بر تأمین نیاز داخل، ظرفیت صادراتی ایران را در بازارهای منطقهای و بینالمللی تقویت میکند.