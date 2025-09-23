به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مدرسه شهدای فرهنگیان شهرستان کردکوی صبح امروز با حضور سردار حاتمی فرمانده مرزبانی استان گلستان بهمراه همسر شهید کندابی و پسران شهید به مدرسه حضور پیدا کردند.

سردار حاتمی امروز در مراسم بازگشایی مدارس همزمان با اول مهر در مدرسه شهدای فرهنگیان شهرستان کردکوی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع جنگ تحمیلی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، دشمن بعثی از چند نقطه کشورمان را مورد حمله و تعدی قرار دادند.

اظهار داشت: فرزندان برومند ایران اسلامی در آن برهه با حضور در جبهه های حق علیه باطل و نثار خون پاکشان با تمام وجود از کشورمان و همین فرزندان محافظت کردند و اگر امروز دوباره تجاوزی به کشورمان صورت گیرد نیروهای مسلح با تمام وجود از ایران اسلامی به ویژه فرزندان عزیزمان محافظت خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آینده کشور در گرو "کار و تلاش و آمادگی نسل جدید" است، افزود: کشوری می تواند موفق باشد که یک نسل خردمند، عالم، مومن، پرانگیزه، با احساس و ولایتمدار را تربیت کند و بحمدالله امروز مدارس ما همین کار را انجام می دهند.

سردار حاتمی با بیان اینکه در کشورمان از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، دفاع مقدس و عاشورا بهره مند هستیم، گفت: هر کدام از این فرهنگ ها می تواند به ما کمک کند تا یک نسل بهتر از نسل امروز را داشته باشیم به همین علت وظیفه آموزش و پرورش بسیار سنگین خواهد بود.

ستوان دوم احمد کندابی روز شنبه ۱۶ آذر ماه سال ۹۸ به همراه ۲ همرزم خود در بندرلنگه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پس از تشییع با شکوه پیکرش در گلزار شهدای زادگاه خود، روستای باغو شهرستان بندرگز به خاک سپرده شد.