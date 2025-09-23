پخش زنده
امروز: -
بیش از ۸۰۰ تن نهاده دامی با ارز ترجیحی در شهرستان کهگیلویه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اداره جهاد کشاورزی کهگیلویه از توزیع ۸۰۰ تن نهاده دامی با ارز ترجیحی در این شهرستان خبر داد و گفت: در نیمه اول امسال ۸۶۴ تن نهادههای دامی با ارز ترجیحی در این شهرستان توزیع شد.
حکمت الله همتینژاد از توزیع ۵۱۰ تن سبوس از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و افزود: در این مدت۳۵۴ تن جو نیز بین دامداران استان توزیع شد.
همتینژاد اضافه کرد: این نهادهها با هدف افزایش محصولات دامی و ارتقای کیفیت آنها و کاهش مشکلات دامداران توزیع میشود.
وی راستی آزمایی و نظارت دقیق و همچنین شناسایی دامداران واقعی را اولویت کاری مدیریت جهاد کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: با راستی آزمایی امکان انحراف نهادهها به حداقل میرسد.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه عرضه نهاده های دامی خارج از شبکه توزیع را غیر قانونی دانست و تاکید کرد: هر نوع فروش نهادههای دامی توسط دامداران ممنوع و قاچاق محسوب و در صورت مشاهده قطعاً با متخلفان مطابق قانون برخورد میشود.