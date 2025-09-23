پخش زنده
استاندار گلستان در پیامی آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و دانشجویان تبریک گفت.
در پیام استاندار گلستان آمده است:
با آغاز ماه مهر، دوباره صدای زنگ مدرسه، طنین امید را در دلها زنده میکند ، بازگشت دانشآموزان به کلاسهای درس، نه فقط شروع یک فصل آموزشی، بلکه آغاز دوبارهای برای ساختن آیندهای روشنتر است.
صدای زنگ مدرسه و هیاهوی دانشجویان در محوطههای دانشگاه، نویدبخش بازگشت زندگی به قلب نهادهای آموزشی کشور است.
در این مسیر، توسعه فضاهای آموزشی تنها یک ضرورت نیست، بلکه یک تعهد است؛ تعهدی به فرزندان این سرزمین که باید در محیطی امن، پویا و الهامبخش رشد کنند. مدرسه فقط دیوار و نیمکت نیست؛ بلکه باید بستری باشد برای پرورش اندیشه، خلاقیت و همدلی.
در سال جدید، با همت همکاران پرتلاش و همراهی خانوادهها و خیران، گامهای تازهای در تجهیز و نوسازی مدارس برداشتهایم. از دهه فجر ۱۴۰۳ هر روز یک کلاس درس و هر ۴ روز یک مدرسه در گلستان ساخته شد و مهرماه امسال ۵۵ مدرسه با ۲۵۱ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شد.
باید مدرسه را به جایی تبدیل کنیم که بهمعنای واقعی در آن رویاها شکل میگیرند و استعدادها شکوفا میشوند.
با آرزوی سالی سرشار از یادگیری، شکوفایی و آرامش برای همه دانشآموزان، معلمان و خانوادهها.
علیاصغر طهماسبیاستاندار گلستان ۱ مهر ۱۴۰۴