به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس زندان شهرستان فریدن گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با گذشت شاکیان و کمک ۲۰ میلیارد ریالی خیران و ستاد دیه ۴ محکوم مالی از بند رهایی یافتند.

مهدی حسنی افزود: در راستای اشتغال زندانیان، حمایت‌های قانونی از خانواده‌های زندانیان، آموزش‌های لازم هنگام و بعد از زندان و مشاوره‌های خانواده و مهارت‌های زندگی برای خانواده، به طورمستمر و مداوم اجرا شده است.

بنابراعلام ستاد دیه، مردم نیک اندیش استان می‌توانند، کمک‌های نقدی خود برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به شماره شبا ستاد دیه ir ۸۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ارسال کنند.