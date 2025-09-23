پخش زنده
امروز: -
به همت خیران نیک اندیش ۴ محکوم مالی در فریدن از بند رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس زندان شهرستان فریدن گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با گذشت شاکیان و کمک ۲۰ میلیارد ریالی خیران و ستاد دیه ۴ محکوم مالی از بند رهایی یافتند.
مهدی حسنی افزود: در راستای اشتغال زندانیان، حمایتهای قانونی از خانوادههای زندانیان، آموزشهای لازم هنگام و بعد از زندان و مشاورههای خانواده و مهارتهای زندگی برای خانواده، به طورمستمر و مداوم اجرا شده است.
بنابراعلام ستاد دیه، مردم نیک اندیش استان میتوانند، کمکهای نقدی خود برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به شماره شبا ستاد دیه ir ۸۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ارسال کنند.