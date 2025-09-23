پخش زنده
امروز: -
صیادان بوشهری در بندرصیادی بندرگاه پیام حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و فلسطین و ناوگان جهانی صمود نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ صیادان برفراز شناورهای خود پرچم فلسطین را برافراشتند تا روایت گر آزادی باشند.
حرکت نمادین کاروان دریایی صمود از بنادر بوشهر، گناوه و عامری تنگستان آغاز شده تا نمادی از وجدان بیدار صیادان باشد.
صیادان همچنین آمادگی خود را برای رساندن دارو و غذا به مردم بی دفاع غزه اعلام کردند.
ناوگان جهانی صمود حامل کمکهای بشر دوستانه با هدف شکست محاصره غزه به سمت آبهای فلسطین اشغالی در حال حرکت است.