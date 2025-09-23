به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: این رتبه‌بندی به همت دانشگاه استنفورد و با همکاری انتشارات الزویر منتشر می‌شود و بر پایه داده‌های پایگاه اسکوپوس تهیه شده است.

ایمان صادق‌خانی ادامه داد: این ۱۳ عضو هیئت علمی عبارتند از غضنفر شاهقلیان استاد تمام مهندسی برق، سیدعلی حسن‌زاده تبریزی استاد تمام مهندسی مواد، آرش کریمی‌پور دانشیار مهندسی مکانیک، خوشنام شجاعی دانشیار مهندسی کنترل، محمد اکبری دانشیار مهندسی مکانیک و حمیدرضا بخششی‌راد دانشیار مهندسی مواد است.

وی گفت: همچنین محمدحسین ندیمی شهرکی دانشیار هوش مصنوعی، مجید قشنگ دانشیار شیمی آلی، مسعود افرند استادیار مهندسی مکانیک، شروان فکری‌ارشاد استادیار هوش مصنوعی، رسول کلباسی استادیار مهندسی مکانیک، زهرا بهشتی استادیار مهندسی کامپیوتر و هدی زمانی دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر از دیگر اعضایی هستند که نام آنها در این فهرست به چشم می‌خورد.

ایمان صادق‌خانی افزود: در این رتبه بندی پژوهشگران جهان در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیرحوزه تخصصی طبق استاندارد Science-Metrix ارزیابی شده‌اند.

وی ادامه داد: معیار‌های انتخاب شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های کمّی و کیفی ازجمله تعداد مقالات علمی منتشرشده، جایگاه نویسنده در مقاله (تک نویسنده، نویسنده اول، نویسنده آخر)، اطلاعات مرتبط با مقالات بازپس‌گرفته شده و c-score است.

وی گفت: انتخاب پژوهشگران براساس قرارگیری در میان ۱۰۰ هزار نفر برتر جهان یا دو درصد برتر هر زیرحوزه تخصصی اجرا می‌شود و داده‌های مربوط به عملکرد طول دوره علمی تا پایان سال ۲۰۲۴ و داده‌های سال اخیر نیز برای سال ۲۰۲۴ ثبت شده است.