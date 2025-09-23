دانشگاه فرهنگیان؛ از تربیت ۲۴ هزار معلم جوان تا جذب نخبگان بدون کنکور
معاون فرهنگی تربیتی دانشگاه فرهنگیان؛ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور پرشور دانشآموزان و معلمان در سراسر کشور را نویدبخش فصلی نوین در عرصه تعلیم و تربیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، آقای ابراهیمی در گفتوگو با شبکه خبر، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید که با دستور ریاست محترم جمهور کلید خورد، بر اهمیت این دوران برای دانشآموزان، والدین و دانشجویان تاکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که سال تحصیلی جدید، شاهد تحولات چشمگیر در حوزه تعلیم و تربیت باشیم.
آغاز سال تحصیلی در بیش از ۱۰۷ هزار مدرسه
معاون فرهنگی تربیتی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه ۵۶۰ هزار کلاس درس کار خود را آغاز کردهاند، افزود:امروز بیش از ۱۶ میلیون نفر دانشآموز در ۱۰۷ هزار مدرسه شروع به تحصیل میکنند.
وی حضور نوآموزان کلاس اولی را مقطعی حیاتی برای شکلگیری ظرفیتهای تربیتی و عاطفی دانشآموزان دانست و به آغاز به کار ۶۱ هزار مدرسه ابتدایی، ۲۳ هزار مدرسه متوسطه اول و ۲۱ هزار مدرسه متوسطه دوم اشاره کرد.
تلاش مضاعف برای عدالت آموزشی با مشارکت خیرین
آقای ابراهیمی به طرحهای عمرانی و حمایتی در حوزه مدارس اشاره کرد و گفت: با مشارکت خیرین و بخشهای مرتبط، شاهد بهرهبرداری از ۲۴۰۰ مدرسه جدید بودیم و بسیاری از مدارس نیز در طرح شهید عجمیان بازسازی و نوسازی شدند. وی تاکید کرد که تلاشها برای شدت بخشیدن به مشارکت تمامی بخشها در ساخت مدرسه، در راستای تحقق عدالت آموزشی است.
تاکید بر کیفیت مدارس دولتی و جهاد تابستانی مدارس
وی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری بر ارتقاء کیفیت مدارس دولتی، اظهار داشت: کیفیت مدارس دولتی باید به گونهای باشد که نیاز به ورود به مدارس دیگر کاهش یابد.
آقای ابراهیمی از تلاش مدیران، کادر مدرسه و حتی دانشآموزان در فصل تابستان که به صورت جهادی برای آمادهسازی مدارس فعالیت کردند، قدردانی کرد.
۲۴ هزار معلم جوان و متخصص؛ محصول دانشگاه فرهنگیان
معاون فرهنگی تربیتی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به نقش کلیدی دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی انسانی متخصص، بیان داشت: امسال ۲۴ هزار دانشآموخته جدید از این دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند که ۲۴ هزار معلم جوان و تازه نفس، آماده ورود به مدارس و تدریس در رشتههای گوناگون هستند.
وی بر اهمیت دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها دانشگاه مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب در تربیت معلم تاکید کرد و افزود: دانشگاه فرهنگیان دارای دانشهایی است که در هیچ کجا یافت نمیشود و روشهای نوین آموزش و انتقال مطلب را به معلمان منتقل میکند.
ورود ۳۰۰۰ دانشآموز برتر بدون کنکور به دانشگاه فرهنگیان
آقای ابراهیمی خبر خوشی نیز برای دانشآموزان نخبه داشت و گفت:امسال برای اولین بار در تاریخ، حدود ۳ هزار دانشآموز ممتاز و دارای رتبه برتر، بدون کنکور وارد دانشگاه فرهنگیان شدند.
وی همچنین به علاقه ۶۰۰ هزار نفری داوطلبان به ورود به این دانشگاه اشاره کرد.
یادآوری ایثار شهدا در دفاع مقدس و جنگهای اخیر
آقای ابراهیمی همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره ۳۶ هزار دانشآموز شهید، ۵ هزار معلم شهید، ۱۰۲۹ دانشجو-معلم شهید و ۵۰۰۰ دانشجوی شهید را زنده نگه داشت و بر نقش ایثار و فداکاری شهدا در شکلگیری فضای تعلیم و تربیت تاکید کرد. وی همچنین به شهدای دانشآموز و معلم در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و این فداکاریها را ادامه راه امام خمینی (ره) و پیام انقلاب اسلامی دانست.