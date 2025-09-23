به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرهنگ کفاش گفت:معاونت فناوری سپاه امام رضا(ع) وظیفه پشتیبانی، حمایت و هدایت نخبگان در قالب "طرح باقرالعلوم" در حوزه فناوری، "طرح امام صادق (ع) " در حوزه علوم انسانی و "طرح تا ثریا" در حوزه جذب بازار و ورود به بازار را برعهده دارد.

وی افزود: برای حمایت از نخبگان و دانش آموزان مبتکر و مخترع، تسهیلات قرض الحسنه و کمک‌های بلاعوض نیز در دستور کار این مجموعه است که با معرفی نواحی این تسهیلات در اختیار جامعه هدف قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم با هم افزایی، همگرایی و پشتیبانی‌هایی که انجام می‌دهیم، شاهد رشد و پیشرفت هر چه بیشتر استعداد‌های کشور عزیزمان ایران اسلامی باشیم.

در کنکور سراسری سال۱۴۰۴ تعداد ۱۰۳ نفر از دانش آموزان حائز رتبه‌های برتر شدند که از این افراد، تعداد۲ نفر رتبه زیر ۵۰، تعداد ۲ نفر رتبه زیر ۲۰۰ و در مجموع ۱۳ نفر رتبه زیر ۱۰۰۰، تعداد ۱۷ نفر رتبه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ و تعداد ۱۷ نفر رتبه بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ و تعداد ۵۶ نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند.