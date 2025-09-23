پخش زنده
متقاضیان واجد شرایط پذیرش که تا آخر شهریور برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نکردهاند، می توانند تا پایان روز پنجشنبه سوم مهر ، ثبتنام و انتخاب رشته خود را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرو انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ و اطلاعیه اصلاحات دفترچه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴، به اطلاع متقاضیان واجد شرایط پذیرش میرساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۶/۳۱) برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام کنند؛ لذا متقاضیان میتوانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش مذکور و اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام و انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.