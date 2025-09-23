کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز، سه شنبه، برای چهارمین روز پیاپی، در شرایط «ناسالم» برای تنفس شهروندان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۶۱ نشانگر هوای «بسیار ناسالم» و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته هم با عدد ۱۰۴ گویای شرایط «ناسالم» هوا است.

سعید محمودی افزود: هم اکنون کیفیت هوای ۱۹ منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم» قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در چهار منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، «ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.