دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: براساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، تغییر پلاک خودرو‌ها از فارسی به لاتین غیرقانونی است.

غلامرضا طریقی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما، با اشاره به اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه خط رسمی ایران فارسی است، گفت: بر این اساس، همه نوشته‌های رسمی باید به خط فارسی باشد و شماره پلاک خودرو‌ها هم از این امر مستثنی نیست.

دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به توجیه پلیس راهور درخصوص جلوگیری از دستکاری پلاک خودرو‌ها با تغییر آنها به لاتین افزود: چه کسی گفته است نمی‌توان پلاک‌های لاتین را تغییر داد؛ برای مثال عدد سه انگلیسی به راحتی قابلیت تغییر به عدد هشت را دارد؛ همچنین عدد یک را می‌توان به حرف آی و عدد پنج را به حرف اس انگلیسی تغییر داد.

هفته پیش سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، از تدوین طرحی جامع برای تحول در نظام شماره‌گذاری خودرو در کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد تغییر اعداد پلاک‌ها از فارسی به لاتین یکی از بند‌های آن است و این اقدام با هدف مقابله با جعل و کاهش خطا‌های ثبت جرایم رانندگی مطرح شده است.

پلیس راهور می‌گوید: این طرح فعلاً در مرحله مطالعه است و اجرای آن منوط به تصویب دستگاه‌های مربوط است.