پخش زنده
امروز: -
برنامه دیدارهای هفته نخست فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان ایران اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال برنامه دیدارهای هفته نخست سی و هشتمین لیگ برتر هندبال مردان ایران را اعلام کرد که براساس آن ۴ بازی روز هشتم مهر و یک بازی روز نهم مهر برگزار میشود.
برنامه کامل دیدارهای هفته نخست لیگ برتر هندبال به این شرح است:
سهشنبه – ۸ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰
پرواز هوانیروز – سنگآهن بافق
هپکو اراک – نیرویزمینی سبزوار
استقلال کازرون – صنعت مس کرمان
فرازبام خائیز دهدشت – سایپا تهران
چهارشنبه – ۹ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰
فولاد مبارکه سپاهان – نفت و گاز گچساران
لیگ سی و هشتم در حالی آغاز میشود که سایپا تهران و استقلال که از کازرون وارد لیگ برتر شده، به عنوان دو باشگاه بزرگ و ریشهدار در ورزش کشور برای نخستین بار است که در لیگ برتر هندبال حضور مییابند.
هپکو اراک نیز پس از سالها بار دیگر به لیگ برتر بازگشته، پرواز هوانیروز و فرازبام خائیز دهدشت نیز با قهرمانی و نایب قهرمانی در لیگ دسته یک فصل قبل مجوز حضور دوباره در لیگ برتر را کسب کردهاند و البته شهر هندبالخیز سبزوار هم نیروی زمینی را به عنوان نماینده در لیگ برتر خواهد داشت تا بعد از چند سال بار دیگر این خطه هم صاحب تیم شود.
چهره سپاهان مدافع عنوان قهرمانی، صنعت مس کرمان و نفت و گاز گچساران نیز تغییر زیاده کرده و در این فصل با ترکیبی از بازیکنان با تجربه و بومی پا به لیگ برتر میگذارند.
برنامههای هفتههای آتی لیگ برتر هندبال مردان بزودی اعلام میشود.