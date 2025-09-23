نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در پیامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره روز‌های حماسه، ایثار و مقاومت ملت مؤمن و سرفراز ایران اسلامی در برابر تجاوز دشمنان، دفاع مقدس را جلوه‌ای ماندگاراز هویت انقلاب اسلامی توصیف کرد که در عرصه‌های گوناگون تکرار و تجلی یافته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت اسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ (سوره صف آیه ۴)

هفته دفاع مقدس یادآور روز‌های حماسه، ایثار و مقاومت ملت مؤمن و سرفراز ایران اسلامی در برابر تجاوز دشمنان و بدخواهان این سرزمین مقدس است. این ایام فرصتی است تا بار دیگر عظمت و استواری مردان و زنانی را پاس بداریم که با ایمان راسخ و روحیه جهادی، جان خود را در طبق اخلاص نهاده و استقلال و عزت ایران اسلامی را تضمین نمودند.

دفاع مقدس تنها متعلق به یک مقطع تاریخی نیست، بلکه جلوه‌ای ماندگار از هویت انقلاب اسلامی است که در عرصه‌های گوناگون تکرار و تجلی یافته است.

دشمن صهیونی با طراحی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر دشمنی آشکار خود را نشان داد، اما همچون گذشته در برابر استقامت و اقتدار ملت و نظام اسلامی، ناکام و رسوا گردید، چرا که: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و شهدای والامقام و با تجلیل از صبر و پایداری جانبازان وایثارگران، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به عموم ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال عزت و سربلندی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسألت دارم.

سید عبدالفتاح نواب

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت