رونمایی از سامانه نوسازی ماشینآلات صنایع استان قزوین؛ گامی نوین در حمایت از صاحبان صنایع
با حضور مدیران صنایع استان، از سامانه بازسازی و نوسازی ماشینآلات صنایع استان قزوین رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این سامانه با هدف تسهیل فرآیند نوسازی و ارتقاء توانمندیهای تولیدی، فرصتی جدید برای صاحبان صنایع استان برای ثبتنام و بهرهمندی از خدمات فراهم میکند.
در مراسم رونمایی، رستمی، مدیرکل صمت، بر ضرورت بازسازی صنایع استان با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش کیفیت محصولات در راستای رقابتپذیری تأکید کرد.
رستمی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت صنایع و ثبتنام در این سامانه، شاهد نوسازی گسترده ماشینآلات در استان باشیم.
صنایع متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی ماشینآلات میتوانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبتنام اقدام کنند.