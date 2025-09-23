با حضور مدیران صنایع استان، از سامانه بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات صنایع استان قزوین رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این سامانه با هدف تسهیل فرآیند نوسازی و ارتقاء توانمندی‌های تولیدی، فرصتی جدید برای صاحبان صنایع استان برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات فراهم می‌کند.

در مراسم رونمایی، رستمی، مدیرکل صمت، بر ضرورت بازسازی صنایع استان با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش کیفیت محصولات در راستای رقابت‌پذیری تأکید کرد.

رستمی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت صنایع و ثبت‌نام در این سامانه، شاهد نوسازی گسترده ماشین‌آلات در استان باشیم.

صنایع متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.