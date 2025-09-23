به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه (اول مهرماه) شاخص کیفی هوا شادگان به ۱۵۱ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین این میزان در شهر‌های ماهشهر ۱۴۶، دزفول ۱۴۱، شوش ۱۳۷، اندیمشک ۱۳۲، شوشتر ۱۱۰ و اهواز ۱۰۲ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

به علت تداوم حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم فعالیت ادارات و مدارس در شش شهر خوزستان صبح امروز با دو ساعت تاخیر آغاز شد .