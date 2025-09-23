

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳ مهر

سپاهان اصفهان – پالایش نفت آبادان

سمیه طاهری – فرزانه مهبودی – فاطمه منصوری – ریحانه طلیقی – فاطمه رحیمی

ناظر: فاطمه علیپور

شرکت ملی حفاری – نفت امیدیه

اعظم گلزاری – بهاره معتمدی – پریا سلیمانی – زهره جمال پور – زهرا عبدالهی

ناظر: دیانا عبدالله زاده

پالایش نفت اصفهان – مس کرمان

فریبا کعبی – نسیم کیانی مقدمی – اعظم حسینی – رضوان سروری – آذین همتی

ناظر: الهه مولادوست

گلبرگ تاکستان – فردوسی ثامن مشهد

آیدین عامری – نسیم موسوی – فاطمه همایون – معصومه مولایی – الهه خیرگو

ناظر: طاهره کشتیرانی

مس رفسنجان – استقلال تهران

مریم ناصری – فاطمه جباری – فروغ تنکابنی – کلثوم آوخی – کبری چاشتی

ناظر: لیلا معتمدی نیا

ایران زمین ملارد – فولاد هرمزگان

ملینا شفیع نژاد – سوگند سامی – نازنین پاک نعمت – معصومه کهن ترابی – مینا میرفلاح

ناظر: فاطمه کمندی