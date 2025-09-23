پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:
پنجشنبه ۳ مهر
سپاهان اصفهان – پالایش نفت آبادان
سمیه طاهری – فرزانه مهبودی – فاطمه منصوری – ریحانه طلیقی – فاطمه رحیمی
ناظر: فاطمه علیپور
شرکت ملی حفاری – نفت امیدیه
اعظم گلزاری – بهاره معتمدی – پریا سلیمانی – زهره جمال پور – زهرا عبدالهی
ناظر: دیانا عبدالله زاده
پالایش نفت اصفهان – مس کرمان
فریبا کعبی – نسیم کیانی مقدمی – اعظم حسینی – رضوان سروری – آذین همتی
ناظر: الهه مولادوست
گلبرگ تاکستان – فردوسی ثامن مشهد
آیدین عامری – نسیم موسوی – فاطمه همایون – معصومه مولایی – الهه خیرگو
ناظر: طاهره کشتیرانی
مس رفسنجان – استقلال تهران
مریم ناصری – فاطمه جباری – فروغ تنکابنی – کلثوم آوخی – کبری چاشتی
ناظر: لیلا معتمدی نیا
ایران زمین ملارد – فولاد هرمزگان
ملینا شفیع نژاد – سوگند سامی – نازنین پاک نعمت – معصومه کهن ترابی – مینا میرفلاح
ناظر: فاطمه کمندی