نشست ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس به ریاست محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و با حضور سردار موسوی رئیس پلیس راهور پایتخت و نمایندگانی از راهور شهرداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی گلشنی مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران به بیان آخرین تصمیمات ستاد استقبال از مهر در زمان بازگشایی مدارس پرداخت و به صورت برخط شهرداران ۴ منطقه که بیشترین گره ترافیکی را دارند به بیان وضعیت فعلی محور‌های اصلی پرداختند.

در این ارتباط تصویری، شهرداران مناطق ۱، ۳، ۶ و ۱۰ به ارائه گزارشی درباره شرایط حمل و نقل عمومی در هر منطقه پرداختند و آخرین وضعیت ترافیکی معابر اصلی را شرح دادند. این مناطق جزو مناطق پر تردد پایتخت هستند که سرانه آموزشی بیشتری نسبت به سایر نقاط تهران دارند.

اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران به وضعیت ترافیکی پایتخت در ابتدای سال تحصیلی گذشته پرداخت و گفت: امیدوارم که با توجه به تجربیات سال گذشته، ترافیک پایتخت در مهرماه جاری به شکل بهتری کنترل بشود.

وی ادامه داد: در کل سال تحصیلی مناطق ۳ و ۱۰ وضعیت ترافیکی پر ازدحامی داشتند و انتخاب این مناطق برای بررسی شرایط معابر، کار درستی بود.

پوریا علیمردانی رییس سازمان حمل و نقل شهرداری تهران نیز گفت: پیش بینی این است که یکی دو هفته اول فشار ترافیکی در محدوده‌های آموزشی تهران کمتر باشد. طبق مصوبات شورای ترافیکی، ساعات ترافیکی بررسی شد و فرصت ۲۰ روزه تردد در محدوده آلودگی هوا لغو شد.

وی تاکید کرد: با اضافه شدن به ناوگان حمل و نقلی تهران و بهبود وضعیت ناوگان امسال می‌توانیم نیمه دوم را با ترافیک بزرگراهی کمتری پشت سر بگذاریم.

احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: این اتفاق که بتوانیم مردم را ترغیب به استفاده از ناوگان کنیم امسال اتفاق افتاد. اخیرا ۲۰۱ دستگاه دیگر به ناوگان اتوبوس برقی در ۱۰ خط اضافه شد. در خصوص باز تعمیر دستگاه‌های دو کابین در یک سال اخیر ۱۳۰ دستگاه به طور خاص امروز به مجموعه اتوبوسرانی و خطوط تندرو اضافه می‌شود. اینها به جز دستگاه‌های تک بینی است که در یک سال اخیر نوسازی شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی که نیاز به سرویس دهی بیشتر اتوبوسرانی داشتند شناسایی شدند و مجمع این فعالیت‌ها در این مدت امیدواریم منجر به خدمت رسانی بهتر نسبت به سال قبل شود.

شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی به ارائه گزارشی درباره سرویس مدارس پرداخت و گفت: ۲۲ هزار دانش آموز در مدارس عادی و ۵۲۰۰ دانش آموز مدارس استثنایی در سامانه سپند ثبت نام کردند.

وی گفت: همه خودرو‌های سرویس مدارس مجهز به برچسب سرویس مدارس هستند و از مهر بررسی خودرو‌های متخلف انجام خواهد گرفت. با نرخ شناور کرایه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش تاکسی‌های خطی را در خطوط شاهد بودیم.

مالکی ادامه داد: ۲۵ دستگاه تاکسی برقی ایون در هفته جاری به متقاضیان واگذار شد. با دریافت مجوز اخذ پلاک روند تسریع شد. این روند برای ۱۷۵۲ دستگاه طرف یک ماه آینده ادامه دار خواهد بود.

لطفی مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو نیز به بیان شرایط ایستگاه‌ها و ناوگان پرداخت و گفت: استفاده دانش آموزان و دانشجویان از مترو در هفته اول رایگان هستند. همچنین این افراد در مهر می‌توانند از ۵۰ درصد تخفیف در استفاده از ناوگان برخوردارند.

سیدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های ایمنی دانش اموزان معاینه فنی سرویس‌های مدارس است، گفت: ۴ خط بدون نوبت پذیرای سرویس‌های مدارس بودند. برای اولین بار بر اساس مصوبه سال ۹۷ در راستای برنامه عملیاتی ایمنی دانش اموزان، ۲۰ فاکتور به عنوان کنترل‌های مضاعف در مراکز معاینه فنی انجام شد. این کنترل‌های مضاعف بدون هزینه اضافی انجام می‌گیرد.

وی عنوان کرد: برای اولین بار بابت سرویس مدارس نیز با طرح مشترک با پلیس در پایانه‌های تاکسیرانی یا به صورت رندوم معاینه فنی خودرو‌ها بررسی شدند. از این جهت که رانندگان بدانند که ایمنی سرویس‌های مدارس بسیار حساس و پر اهمیت است.

رحمانی مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک سوار‌های شهرداری تهران نیز به بیان موقعیت این سازمان در ابتدای مهرماه پرداخت و گفت: باتوجه به اینکه بیشترین تقاضای سفر در ابتدای مهرماه دانشجویی است تمهیدات لازم آن بررسی شد. در حوزه نگهداشت پایانه ها، تجهیزات ترافیکی، روکش آسفالت انجام و پایانه‌ها برای سفر‌های مهرماه آماده شد.

وی اظهار کرد: پایانه‌ها آماده خدمت رسانی هستند. ممنوعیت تردد ناوگان باری نیز مانند سنوات گذشته انجام شد.

فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به تشریح وضعیت کنونی تکالیف شرکت پرداخت و گفت: ضمن اجرای تمام این تکالیف، موضوعی مطرح شد که آیا شناورسازی به عنوان استراتژی چق

در می‌تواند در ابتدای نیمه دوم سال کمک کند؛ بنابراین مطالعه عمیقی به لحاظ حجم و طول انجام گرفت.

شیخ طاهری مدیرعامل شرکت واگن سازی از دیگر مدعوین ستاد استقبال از مهر بود که با بیان اینکه امسال سال ورود اولین قطار داخلی و خارجی خواهد بود، گفت: با حمایت شهردار تهران ۱۴ ماه زودتر از موعد مقرر موفق شدیم ۲ رام از قطار‌های تولید کشور بر پایه پلتفرم قطار ملی را در مهرماه آماده کنیم. یک رام قطار آماده مسافرگیری است و قطار دوم هم در حال طی تست نهایی است.