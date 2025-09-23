به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای مدارس، زنگ بازگشایی مدارس در تمامی واحد‌های آموزشی شهر‌های مختلف استان نواخته شد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در دبیرستان دخترانه حدیث اهواز ضمن گرامیداشت یاد خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: سنگ توسعه تمام کشور‌های توسعه یافته از آموزش و پرورش آغاز می‌شود.

حبیب الله فضل الله پور با اشاره به اینکه تولید معرفت در حوزه نظری و عملی در آموزش و پرورش صورت می‌گیرد، ادامه داد: در حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان تمام اهتمام خود را برای بحث آموزش و پرورش قرار داده‌ایم که از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های نوین معرفتی، حفاظت و پاسداشت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی به طور ویژه در خوزستان، اشاره کرد.

وی با تاکید براینکه باید تصویری مناسب و درخور از استان خوزستان مخابره کنیم، بیان کرد: ظرفیت‌های فکری بزرگی در گوشه‌گوشه خوزستان و حتی مناطق کمتر برخوردار وجود دارد که تاکنون تصویر درستی از آنها نشان داده نشده‌است. ما و تمام مردم خوزستان در کنار آموزش و پرورش هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان همچنین در آیین استانی نواختن زنگ آغازین مهر گفت: ماه مهر، ماه شور و نشاط است. در این روز‌ها یاد و نام تمام شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم.

ناصر علی فر با اشاره اینکه یکی از اهداف ما در مجموعه تعلیم و تربیت تبدیل آموزش و پرورش به دغدغه اصلی جامعه است که این حضور گسترده از مسئولان در این آیین نویدبخش این امر می‌باشد، ادامه داد: امروز در بیش از ۹هزار مدرسه استان خوزستان باحضور ۷۵هزار معلم میزبان یک میلیون و ۱۵۰هزار دانش‌آموز خوزستانی هستیم.