وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی امسال را در حالی آغاز می‌کنیم که رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی با همراهی و پشتیبانی آمریکای جنایتکار در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تعدادی از معلمان و دانش آموزان مظلوم و جمعی از هم وطنان عزیزمان را در اقصی نقاط میهن اسلامی مان به شهادت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است.

باسمه تعالی

«مهر»؛ نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو در حیات علمی و تربیتی فرزندان این مرز و بوم و «مدرسه»؛ خانه امیدها، آرزوها و شکل گیری اخلاق و هویت آدمی و «آغاز سال تحصیلی»، نقطه شروعی برای زنده کردن شور و اشتیاق و سرزندگی در دل جامعه است.

سال تحصیلی امسال را در حالی آغاز می کنیم که رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی با همراهی و پشتیبانی آمریکای جنایتکار در پی جنگ تحمیلی 12روزه ، تعدادی از فرماندهان غیور، دانشمندان هسته ای، معلمان فرهیخته، دانش آموزان مظلوم و جمعی از هم وطنان عزیزمان را در اقصی نقاط میهن اسلامی مان به شهادت رسانده است، عزیزانی که یاد و خاطره آنان در کنار دیگر شهدای دفاع مقدس و امام شهیدان(ره) همواره در دل‌های ما زنده، گرامی و الهام‌بخش نسل های آینده ساز ما در نظام تعلیم و تربیت خواهدبود.

سال تحصیلی جدید، سالی است که ارتقای نظام تعلیم و تربیت مورد توجه ویژه دولت چهاردهم و رئیس جمهور محترم و«عدالت» و«کیفیت آموزشی و تربیتی» در صدر کلان برنامه های دولت محترم قرار گرفته و تمام ظرفیت های کشور به کمک آموزش و پرورش آمده اند تا با ارتقای نظام تعلیم و تربیت، برای توسعه پایدار کشور، گام های مهم، اساسی و مؤثرتری برداریم.

جامعه بزرگ تعلیم و تربیت، قدر این فرصت ارزشمند را دانسته و با تمام وجود تلاش خواهد کرد تا با استفاده از این ظرفیت استثنایی و با کمک تمامی ارکان نظام تعلیم و تربیت، یعنی دانش آموزان، معلمان، مدیران و اولیای گرامی، زمینه اعتلا و ارتقای همه جانبه آموزش و پرورش کشور را در همه حوزه ها، فراهم آورد.

در همین راستا و با همّت تمامی معلمان، مدیران و مشارکت دیگر ارکان سهیم در نظام تعلیم و تربیت، با تأکید بر «اجرایی سازی نقشه راه سند تحول بنیادین»؛ «تحول در برنامه درسی»، «توسعه عدالت آموزشی و تربیتی»، «محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی» و «ارتقای کیفیت نظام یاددهی و یادگیری»، «صیانت از نسل های آینده در برابر آسیب‌های اجتماعی» را در دستور کار خود قرار داده و مصمم هستیم تا مسیر پیشرفت و تعالی آینده سازان این مرز و بوم را در همه ساحت های تربیتی، به بهترین وجه ممکن، فراهم آوریم.

در پایان ضمن تجلیل از مجاهدت ها، دلاوری ها و رشادت های نیروهای مسلح در «تأمین امنیت» و «تضمین اقتدار میهن اسلامی»، در سایه سار تدابیر هوشمندانه رهبر معظّم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) از حمایت های بی بدیل رئیس جمهور محبوب کشورمان، جناب آقای دکتر پزشکیان، تشکر و قدردانی نموده و آغاز سال تحصیلی جدید را به تمامی دانش‌آموزان عزیز، معلمان فرهیخته و اولیای گرامی، «تبریک و تهنیت» می‌گویم و اطمینان دارم با همراهی، همدلی، تلاش و «وفاق ملّی»، آینده‌ای روشن‌تر برای ایران سرافراز رقم خواهیم زد.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش