\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u06a9\u0634\u062a \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0633\u06cc\u0631 \u06a9\u0647 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06cc\u0627\u0628\u062f \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u06a9\u0634\u062a \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0633\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f