پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته پرافتخار دفاع مقدس، یادآور ایستادگی ملتی است که با کمترین تجهیزات و امکانات مادی اما دلهایی سرشار از معنویت، ایمان و غیرت، در برابر تهاجم دشمن بعثی و حامیان سلطهگر جهانیاش ایستاد و حماسهای ماندگار در تاریخ معاصر رقم زد.
کرمانشاه، این سینهستبر و چهره زیبای ایران اسلامی، در آن روزهای سرنوشتساز نهتنها خاکریز استقامت که قلهی ایمان و غیرت بود؛ استانی که با تقدیم ۹ هزار و ۸۰۰ شهید والامقام برگهای زرینی در دفتر عزت و استقلال این سرزمین نگاشت.
حضور ۸۵۰ زن شهیده، یکهزار و ۵۵۰ بانوی جانباز و ۷۵۰ شهید کمتر از ۱۵ سال، سندی استوار از ایمان و شجاعت مردمان این دیار است که نشان داد، زن و مرد و پیر و جوان کرمانشاهی دوشادوش یکدیگر در خط مقدم جبهههای دفاع از کیان این کشور و انقلاب ایستادند و فرهنگ ایثار را به زیباترین شکل معنا کردند.
افزون بر این، خاک کرمانشاه خود مشهد ۱۶ هزار شهید والامقام دیگر استانهای ایران است؛ مردان و زنانی که از گوشهگوشه میهن برای دفاع از اسلام و ایران به این دیار آمدند و جان خویش را برای عزت و اقتدار ایران اسلامی نثار کردند.
این حقیقت، کرمانشاه را به سرزمینی بدل کرده که هر وجب از خاکش آغشته به خون پاک شهیدان و یادآور وحدت، ایثار و همبستگی ملت بزرگ ایران است.
آخرین گلولههای جنگ نیز در کرمانشاه و در جریان عملیات غرورآفرین مرصاد شلیک شد؛ یعنی آغاز و پایان دفاع مقدس، هر دو در قلب مقاوم و استوار این دیار رقم خورده است.
امروز، رسالت ما تنها پاسداشت یاد شهیدان نیست، بلکه ادامهدادن راه آنان در همه عرصهها است؛ دفاع مقدس، مکتب خودباوری و مقاومت است؛ مکتبی که به ما آموخت هیچ قدرتی فراتر از ایمان و اراده خداوند و ملت نیست.
در پرتو همین آموزههاست که کرمانشاه امروز میتواند نهتنها در مرزهای جغرافیایی، که در مرزهای علم، اقتصاد و فرهنگ نیز به سنگر پیشرفت ملی بدل شود.
در این ایام نورانی، با گرامیداشت یاد و نام همه شهدای والامقام و ایثارگران سرافراز دفاع مقدس، این هفته را به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و مردم مقاوم استان کرمانشاه تبریک و تهنیت عرض میکنیم و عهد خود را با فرمانده معظم کل قوا، امام خامنهای (مدظلهالعالی) تجدید مینماییم.
حبیبالله غفوری
نمایندهی ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه