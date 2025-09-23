پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از برگزاری نخستین نمایشگاه صنعت آرد و نان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید حسین خوانساری افزود: این رویداد ۱۵ تا ۱۸ مهر سالجاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان برگزار خواهد شد.
او با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، معرفی توانمندیها و ظرفیتهای بخش آرد و نان استان است تصریح کرد: حضور کارخانجات آردسازی، اتحادیه نانوایان، دستگاههای اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی، فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه، معرفی دستاوردها و ارتقاء سطح کیفی خدمات به شمار میآید.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان افزود: در این نمایشگاه بخشی ویژه به معرفی نانهای سنتی استان همدان اختصاص خواهد یافت که توسط اتحادیه نانوایان عرضه میشود و بازدیدکنندگان میتوانند با تنوع تولیدات این حوزه آشنا شوند.
خوانساری با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و همافزایی بیشتر میان بخشهای مختلف، تاکید کرد: این نمایشگاه میتواند گامی مؤثر در راستای معرفی ظرفیتهای استان و تقویت تعامل میان فعالان این حوزه باشد.