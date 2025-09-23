پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی گفت: فرهنگ ایرانی بهمثابه چشمه جوشان، قرنها مایه حیات این سرزمین بوده است و امانت آن امروز در دستان نسل جوان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در آیین بازگشایی مدارس و مراسم نواختن «زنگ میراثفرهنگی» که سهشنبه، اول مهرماه، در دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر تهران برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: حامل پیام سلام رئیسجمهوری به همه فرزندان ایرانزمین، بهویژه دانشآموزان این مدرسه هستم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نسل جوان به امید و نشاط نیاز دارد، افزود: همه ما باید بر سر یک اصل توافق کنیم؛ اینکه ایران خانه، شرافت، حیثیت و هویت ماست. اگر امروز حیات داریم، به برکت ایران و اسلام است.
صالحیامیری با اشاره به ثبت جهانی «درههای خرمآباد» در سازمان یونسکو گفت: این اثر با قدمت ۶۳ هزار سال نشان میدهد ایرانیان از دیرباز متمدن بودهاند. ما دو ایران داریم: ایران جغرافیایی که در آن زیست میکنیم و ایران فرهنگی که ریشههای آن فراتر از مرزها در منطقه گسترده شده است.
او در ادامه با بهرهگیری از نمادهای پاییزی تصریح کرد: در فصل خزان برگها میریزند اما ریشهها ماندگارند؛ ایران نیز همانند درختی ریشهدار است که همواره استوار و سرافراز باقی خواهد ماند.
وزیر میراثفرهنگی نقش دانشآموزان را در صیانت از هویت فرهنگی بیبدیل دانست و گفت: دانشآموزان اصلیترین حافظان تاریخ و هویت تمدنی ما هستند. آنان امانتداران میراث برای آیندگاناند و امید نسل امروز و فردای ایران محسوب میشوند.
او با اشاره به سابقه تاریخی دبیرستان انوشیروان دادگر افزود: این مدرسه نزدیک به یک قرن قدمت دارد و یکی از نخستین مراکزی است که دختران در آن به تحصیل پرداختند. این مکان همچون شاخهای از درخت تنومند آموزش و پرورش، تقدس و ارزش ویژهای دارد.
صالحیامیری در ادامه اظهار داشت: فرهنگ ایرانی همچون چشمهای جوشان است که در طول تاریخ همه اقوام و اقلیتها از آن بهره بردهاند. ما باید یکصدا باشیم و صدای ایران بزرگ را در جهان طنینانداز کنیم، چرا که ایران سرزمینی اصیل و تاریخی است و نه ساختگی.
وی خاطرنشان کرد: تا ایران هست، این سرزمین خواهد درخشید؛ چرا که ایران خورشیدی است که هم نور و هم حرارت میبخشد. مهر به معنای محبت، هدایت و روشنگری است و دولت چهاردهم پرچمدار وفاق و همدلی در این جغرافیای مشترک خواهد بود.
در ادامه مراسم، بهشید برخوردار، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه «آموزش بنیان توسعه است» گفت: ایران سرزمینی تاریخی است که هزاران سال پیش به مفهوم زیست مسالمتآمیز دست یافته و آن را در عمل تمرین کرده است.
او افزود: دانشآموزان باید بیش از پیش با هویت تاریخی خود آشنا شوند؛ چرا که در کنار احترام به همنوع، احترام به محیطزیست نیز بخشی از میراثفرهنگی ماست. ما وظیفه داریم مفاهیم درست را به نسل جوان منتقل کنیم و آنان را با میراثفرهنگی و هویت تمدنی بیش از پیش آشنا کنیم.