\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06a9\u062a\u0628 \u0622\u0632\u0627\u062f\u0634\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u0634 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0627\u0648\u0644 \u0645\u0647\u0631 \u0648 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u062c\u0634\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.\u00a0\n\n\u00a0