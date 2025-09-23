به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر امور اراضی لرستان امروز صبح در کمیسیون رفع تداخلات ارضی استان در سالن جلسات اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۵ هزار و ۹۰۱ هکتار از اراضی غیر ملی در اجرای رفع تداخلات تثبیت شده است.



علی کردعلیوند افزود: برای تثبیت اراضی غیرمالی باید نقشه تجمیعی تأیید شده در کارگروه رفع تداخلات شهرستان به دبیرخانه کمیسیون جهت تحویل به کمیته تفسیر عکس برای بررسی وجود آثار کشت بر اساس عکس‌های دهه ۴۰ ارسال شود.



مدیر امور اراضی لرستان افزود: بر اساس شیوه‌نامه اصلاحی رفع تداخلات، بازدید میدانی برای برخی از محدوده‌های دارای تداخل باید انجام شود که کمیته تفسیر باتوجه‌به گزارش ارسالی شهرستان و طبق عکس‌های دهه ۴۰ نسبت به تصمیم‌گیری برای وجود آثار چهارگانه ملی یا آثار کشت‌وزرع اقدام کند تا بر اساس نتایج حاصله نقشه نهایی تهیه و تعیین تکلیف شود.



وی گفت: انجام رفع تداخلات تثبیت اراضی ملی و غیر ملی به همراه دارد که از این طریق هم می‌توان برای اراضی غیر ملی اسناد تک‌برگ صادر و هم از دخل و تصرف افراد سودجو در اراضی ملی جلوگیری کرد.