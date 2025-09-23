پخش زنده
روزانه در کارخانه سیمان مارگون ۳ هزار و ۳۰۰ تن انواع سیمان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل کارخانه سیمان مارگون گفت: این کارخانه صنعتی یکی از پیشرفتهترین کارخانههای سیمان کشور است که با سرمایهگذاری خارجی راهاندازی شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد دارد.
علی جعفری زاده افزود: این کارخانه با بهرهگیری از فنّاوری روز دنیا و ماشینآلات پیشرفته که از کشور آلمان خریداری به دست متخصصان ایرانی راهاندازی شده و روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن سیمان از نوع تیپ ۱ تیپ ۲ تولید میکند.
جعفری زاده با اشاره به مشکلات این کارخانه ادامه داد: ازجمله چالشهای پیش روی این واحد تولیدی موضوع ناترازی انرژی است که مشکلات زیادی را برای این واحد تولیدی صنعتی ایجاد کرده بطوریکه باوجود توانایی در تولید روزانه ۴ هزار تن سیمان به دلیل محدویتهای انرژی از دو دستگاه آسیاب موجود در این کارخانه یک دستگاه فعال و با حداقل ظرفیت روزانه ۳ هزار تن سیمان در این کارخانه تولید میشود.
وی از تصمیم گیری برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی در جوار این کارخانه برای رفع نا ترازی انرژی خبر داد و گفت: قصد راهاندازی را داریم که کار استعلامات این طرح در حال انجام است و با راهاندازی آن علاوه بر تامین برق مورد نیاز کارخانه ۱۰ مگابایت برق به ظرفیت تولید برق کشور اضافه میشود.
مدیر کارخانه سیمان مارگون هم گفت: علاوه بر تأمین سیمان موردنیاز استان و استانهای همجوار به علت کیفیت بسیار بالای سیمان تولیدی در این واحد صنعتی و مقاومت بالای آن، ۴۰ درصد از تولیدات این کارخانه سیمان به کشورهای عراق، کویت و بنگلادش صادر میشود.
جعفری زاده با بیان اینکه کارخانه سیمان مارگون سالانه ۷۰ ملیارد تومان مالیات پرداخت میکند، اضافه کرد: براساس قانون مالیاتی بخشی از این مالیات باید در شهرستان مارگون و در قالب مسئولیتهای اجتماعی هزینه شود و همین امر باعث شده منطقه مارگون تا حدودی از محرومیت خارج شود
یعقوب مکبر با بیان اینکه این کارخانه از واحدهای تولیدی پیشتاز در زمینه رعایت مسائل زیستمحیطی نیز است افزود: با استفاده از دستگاههای بک فیلتر و بک هوس که در خط تولید نصب کردیم تونستیم گردوغبار ناشی از تولید را کنترل کنیم و بهصورت صد درصد استانداردهای سازمان حفاظت محیطزیست را رعایت نماییم.
مدیر محیطزیست این کارخانه نیز گفت: سیستم پایش آنلاین آلایندگی بر روی خروجی دودکش اصلی نصب هست و غبار خروجی از دودکش بهصورت آنلاین به ادارات محیطزیست استان و محیطزیست زیست کشور ارسال میشود و با این کار تونستیم گام مهمی در جهت صیانت از محیطزیست برداریم.
حمید نوریان مدیر منابع انسانی کارخانه سیمان مارگون با بیان اینکه درحالحاضر در این کارخانه ۴۰۰ نفر بهصورت مستقیم مشغول به کارند گفت: بهصورت غیرمستقیم نیز حدود هزار نفر در بخشهایی مرتبط مشغول به فعالیت هستند.