همزمان با اول مهر و بازگشایی مدارس، زنگ مهر و مقاومت با حضور مسئولان استان یزد و پیشکسوتان دفاع مقدس در دبیرستان فجر دانش یزد به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این مراسم استاندار یزد با تأکید بر اهمیت علم‌آموزی گفت: «دانش‌آموزان باید از فرصت یادگیری نهایت بهره را ببرند، چراکه هرچه تلاش بیشتری در این مسیر کنند، نخستین ثمره آن به خودشان و سپس به جامعه بازمی‌گردد.» وی به دانش‌آموزان توصیه کرد: «قدر خود را بدانید و از ذهن و فکر خود محافظت کنید.»

در ادامه، آقا محمدی نماینده وزیر آموزش‌وپرورش پیام وزیر را به مناسبت بازگشایی مدارس قرائت کرد و با اعلام حضور بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس سراسر کشور افزود: «در راستای توسعه عدالت آموزشی، امروز۲ هزار و ۴۰۷ مدرسه به آموزش‌وپرورش تحویل داده شد.» وی، همچنین از آموزش ۲۵۰ هزار معلم برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

دهقان بهابادی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان یزد نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: «با حضور و تلاش دانش‌آموزان، هیچ‌کس نمی‌تواند به ایران تعرض کند.» دهقان بهابادی تأکید کرد: «رشادت‌های شهدا زمینه‌ساز امنیت و آرامش امروز برای تحصیل فرزندان کشور است.»

از دیگر برنامه‌های این مراسم می‌توان به تجلیل از خانواده شهیدان رحیمی و صفاری، رونمایی از کتاب «نامه به جبهه» و قدردانی از مدیران و معلمان برگزیده اشاره کرد.