پخش زنده
امروز: -
فیلم «مسابقه مرگ»، از شبکه نمایش پخش میشود و فیلم «دره ربوده شده»، نیز دوبله شده و قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «مسابقه مرگ» به کارگردانی پل دبلیو. اس. اندرسون، امروز ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.
ستارگانی چون جیسون استاتهام، ترسی گیبسون، ناتالی مارتینز، رابین شو، جوآن آلن، ایان مکشین، مکس رایان، جیسون کلارک، فردریک کوهلر، دیوید کارادین و غیره در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
در «مسابقه مرگ»، مجرمی توسط یک رئیس زندان مجبور میشود در محبوبترین مسابقه ورزشی شرکت کند؛ یک مسابقه اتومبیلرانی که در آن باید بیرحمترین فرد بتواند بقیه را از دور مسابقات خارج کرده و پیروز شود؛ حکم این پیروزی آزادی از زندان خواهد بود...
این فیلم پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی متعدد موفق شد برنده جایزه بهترین ویرایش صدا شده و نامزد دریافت پنج جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها میتوان به نامزدی جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین کارگردانی اشاره کرد.
فیلم سینمایی «دره ربوده شده»، در گونه اکشن، درام و وسترن محصول آمریکا در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که لوپه، یک دختر جوان و بومی آمریکایی، برای عمل مادرش نیاز به پول دارد و وقتی میفهمد پدرش زنده است؛ به سراغ او میرود اما پدرش، یک آمریکایی سفیدپوست است که سالها پیش زمینهایِ مادر لوپه را تصاحب کرده است. لوپه به کمک مادربزرگ و خواهر ناتنیاش، میراث خانوادگیاش را پس میگیرد.
فیلم سینمایی «دره ربوده شده»، داستان خود را در بستر چنین روابط خانوادگی فسادآلوده ای در جامعه تحت حاکمیت نظام نژادپرستانه و سرمایه سالارانه امریکایی تعریف می کند.