



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از اجرای برنامه‌ها و تمهیدات این نهاد برای مدیریت ترافیک ویژه مهر و بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از اقدامات شامل ساماندهی کاربری‌های غیرضروری، کنترل فعالیت‌های ترافیک‌زا و اعمال محدودیت زمانی بر تردد خودرو‌های سنگین در ساعات ورود و خروج مدارس در دستور کار قرار گرفت تا این ایام با کمترین ازدحام و بیشترین ایمنی سپری شود.

محمد فرخ‌زاده افزود: همچنین ساماندهی کاربری‌های غیرضروری به‌ویژه واحد‌های تجاری ریزدانه در معابر پرتردد و رسیدگی به فعالیت خرده‌بارفروشان که موجب ایجاد صف‌های طولانی و پس‌زدگی ترافیک می‌شوند، در دستور کار قرار گرفت .

وی بیان کرد: برای ارتقای ایمنی دانش‌آموزان و تسهیل تردد شهروندان، محدودیت زمانی برای تردد خودرو‌های سنگین در ساعات ورود مدارس اعمال شد.

وی تأکید کرد: تمام این اقدامات در راستای مدیریت بهتر سفر‌های شهری و کاهش گره‌های ترافیکی، به‌ویژه در ۱۵ روز نخست مهر، انجام می گیرد و همکاری شهروندان نقش اساسی در موفقیت این طرح‌ها خواهد داشت.