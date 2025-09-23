به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: با هدف تقویت تولید گوشت قرمز و تامین علوفه دامی برای ۲۳ واحد دامداری صنعتی و روستایی دام سبک و سنگین شهرستان مبلغ ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش خرید دام و نهاده‌های دامی از محل اعتبارات پرواربندی از طریق سامانه سیتا تخصیص داده شد.

مهدی ناصری افزود: این تسهیلات برای کمک به فعال سازی واحد‌های راکد و نیمه فعال پرواربندی، بهبود ظرفیت تولید، خرید نهاده‌های دامی و ارتقای فناوری‌های دامپروری، حفظ و نگهداشت دامداری‌های صنعتی و روستایی در اختیار بهره‌برداران قرار گرفت تا روند توسعه پایدار و اقتصادی در بخش دامپروری تسریع شود.