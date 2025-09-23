به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نیکوکاران در کانون هموند با شناسایی دانش آموزان کمتر برخوردار در روستاهای آبادان و خرمشهر یکهزار و ۵۰۰ بسته نوشت افزار و لوازم مدرسه را بین آنها توزیع کردند.

رسول قیم مسئول بسیج سازندگی حوزه ابوالفضل آبادان ارزش این بسته‌های آموزشی هر بسته چهارصد هزار تومان و در مجموع ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

سید زمان موسوی عضو این کانون هدف از این اقدام را کاشت نهال انسانیت و امید در دل دانش آموزانی دانست که مستحق توجه هستند و افزود: کانون هموند سال هاست در مناطق محروم فعالیت می‌کند.