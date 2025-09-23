همزمان با اول مهر، سال تحصیلی جدید برای بیش از ۳۱۰ هزار دانش آموز استان قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین آغاز سال تحصیلی جدید صبح امروز با حضور مسئولان در مدرسه شهید حسنی سعدی برگزار شد.

در این مراسم، زنگ آغازین سال تحصیلی جدید به یاد دانش آموز شهید احسان قاسمی توسط پدر این شهید بزرگوار به صدا درآمد.

استاندار قم در این آئین با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به دانش آموزان گفت: در وجود شما دانش آموزان، استعداد‌های درخشان و توانمندی‌های زیادی برای ساختن آینده ایران اسلامی نهفته است و شما نیز می‌توانید همانند شهید تهرانچی‌ها و فقهی‌ها در عرصه‌های علمی بدرخشید.

اکبر بهنام جو افزود: دانش آموزان باید علاوه بر درس خواندن، نکات دیگری را نیز در نظر داشته باشند؛ تنها به فکر درس نباشند، بلکه کسب مهارت‌های مختلف و کاربردی برای زندگی را نیز در برنامه‌های خود قرار دهند.

گفتنی است در سال تحصیلی جدید بیش از ۳۱۰ هزار دانش آموز بر سر کلاس‌های درس حاضر شدند که نسبت به سال گذشته تعداد دانش آموزان ۴۵۰۰ نفر افزایش داشته است.

امسال ۱۷ هزار و ۱۲۵ نفر معلم، کادر فرهنگی، اجرایی، پرورشی در مدارس استان خدمت می‌کنند.