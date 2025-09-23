به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این آیین در بوشهر با حضور استاندار در هنرستان ریحانه بوشهر برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم، فرهنگی، دبیر، معلم پرورشی و مشاور وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان استان بوشهر را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند.

غلامرضا دانش فر تعداد دانش‌آموزان کلاس اولی استان بوشهر را ۲۳ هزار نفر عنوان او اضافه کرد: این دانش‌آموزان در هشت هزار و ۵۵۱ کلاس درس سال تحصیلی خود را در همه شهرستان‌ها و مناطق آموزشی این استان آغاز می‌کنند.