با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس استان بوشهر ۲۶۲ هزار دانشآموز در دو هزار و ۶۷ مدرسه سال تحصیلی را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این آیین در بوشهر با حضور استاندار در هنرستان ریحانه بوشهر برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم، فرهنگی، دبیر، معلم پرورشی و مشاور وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان استان بوشهر را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند.
غلامرضا دانش فر تعداد دانشآموزان کلاس اولی استان بوشهر را ۲۳ هزار نفر عنوان او اضافه کرد: این دانشآموزان در هشت هزار و ۵۵۱ کلاس درس سال تحصیلی خود را در همه شهرستانها و مناطق آموزشی این استان آغاز میکنند.