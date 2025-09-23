وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت هویت ملی و فرهنگی، آثار تاریخی ایران را گنجینه‌ای فراتر از ذخایر مالی دانست و مدارس ماندگار همچون دبیرستان فیروزبهرام را نمادی از تاریخ زنده کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مدارس ماندگار کشور که در دبیرستان فیروزبهرام برگزار شد، این مدارس را نه تنها ساختمان و خشت و آجر، بلکه نمادی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران دانست و افزود: پیشنهاد من این است که هیئت‌ امنا و مدیران این مدرسه تاریخی نشستی با مدیران ما در استان تهران برگزار کنند. اینجا خشت و آجر و سیمان نیست، بلکه هویت تاریخی ماست.

وی همچنین بر ضرورت همکاری میان میراث‌فرهنگی و آموزش و پرورش برای انتشار کتاب تاریخ مدارس ماندگار تأکید کرد و افزود: قبل از حضور در فیروزبهرام، در دبیرستان دخترانه انوشیروان زنگ میراث‌فرهنگی نیز به صدا درآمد. حضور ما در مدارس و در روز اول مهر پیام روشنی دارد: ایران ما زیباست و با تنوع اقوام، ادیان و گویش‌ها ارزشمندتر شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ایران فرهنگی گفت: ما دو ایران داریم؛ یکی ایرانی که در آن زیست می‌کنیم و دیگری ایران فرهنگی که در سراسر جهان ریشه دوانده است. در حال حاضر ۱۳ کشور عضو پرونده جهانی نوروز هستند که وسعت ایران فرهنگی را نشان می‌دهد.

صالحی‌امیری همچنین به اهمیت جشن‌های ملی و میراث کهن ایرانی اشاره کرد و افزود: روز اول مهر، روز جشن و شادی برای مردم و دانش‌آموزان است. جشن مهرگان کمتر از نوروز نیست و این ماه یکی از ماه‌های ارزشمند ماست. ایران سرزمین رمزها و رازها است و همین دبیرستان در نقطه کانونی تمدنی تهران واقع شده و تاریخ زیبایی را در دل خود جای داده است.

او به هویت ملی و همبستگی تاریخی ایرانیان اشاره کرد و گفت: ایرانیان در طول تاریخ با امید زیست کرده‌اند و حتی در دوران جنگ نیز نقطه مشترک ما، حس هویت ملی و همبستگی بود. ایران امید ماست و باید قدر آن را بدانیم.