تامین ایمنی و حمایت از کارگران فعال در این معادن در آن لحاظ شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: برای حمایت از کارگران معادن زغال سنگ اقداماتی انجام دادیم و با توجه به اینکه قانون خاصی پیرامون این موضوع در کشور نداشتیم از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در تعامل با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را برای تصویب قانون جامع زغال سنگ ارائه دادیم که

نصیری افزود: این طرح طی جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید و جهت بررسی در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.

وی گفت: از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم با توجه به اینکه در آستانه سالگرد وقوع حادثه معدن طبس قرار داریم روند بررسی این طرح در صحن را تسریع کنند که قطعا تصویب این قانون گام بلندی در جهت حمایت از کارگران این معادن خواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین گفت: در این طرح ضریب سختی کار در معادن زغال سنگ ارتقا یافته است تا کارگران این بخش بتوانند زودتر بازنشسته شوند به این دلیل که کارگرانی که در تونل‌ها فعالیت می‌کنند قادر نخواهند بود که بیشتر از ۱۰ سال در عمق ۷۰۰ متری زمین فعالیت کنند.

نصیری افزود: از سوی دیگر تامین ایمنی و تجهیزات مورد نیاز معادن زغال سنگ از دیگر مواردی بود که در این طرح لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان براساس معادن زغال سنگ کشور بنا شده است، اما مطالبات آنها را پرداخت نمی‌کند و مشکلات اساسی برای آنها ایجاد کرده است گفت: یکی از مشکلاتی که در نشست اخیر پیرامون سالروز وقوع این حادثه مطرح شد، این بود که وضعیت ذوب آهن اصفهان باید توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شود چراکه بیش از ۳ همت فقط معادن ذغال سنگ ما از این مجموعه طلبکار هستند و در صورتی که این رویه تداوم یابد مجدد به دلیل نبود نقدینگی جهت تامین تجهیزات لازم برای ایمنی این معادن با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

نصیری افزود: هم‌اکنون هم از طریق هم قوه قضاییه و هم مجلس به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری این موضوع هستیم تا از تکرار این گونه حوادث تلخ که ریشه در کمبود نقدینگی معادن زغال سنگ دارد، جلوگیری کنیم.